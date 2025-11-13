Рубио раскрыл детали испытания ядерного потенциала США

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о возобновлении США испытаний ядерного потенциала. О старте программы ранее объявил Трамп, не уточнив при этом, идет ли речь о взрывах или о проверке ракетных систем.

После министр энергетики Крис Райт пояснил, что испытания не будут предусматривать ядерных взрывов. От Рубио журналисты также не дождались конкретики.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

"Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, - это то же самое, что делают другие страны в мире. Мы должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны".

