3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Рубио раскрыл детали испытания ядерного потенциала США
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о возобновлении США испытаний ядерного потенциала. О старте программы ранее объявил Трамп, не уточнив при этом, идет ли речь о взрывах или о проверке ракетных систем.
После министр энергетики Крис Райт пояснил, что испытания не будут предусматривать ядерных взрывов. От Рубио журналисты также не дождались конкретики.
Марко Рубио, государственный секретарь США:
"Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, - это то же самое, что делают другие страны в мире. Мы должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны".
Ряд экспертов полагает, что планы США по проведению ядерных испытаний - медийный шум. Они не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. График проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовки.