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Ряд европейских стран хочет выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

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Фото: РИА Новости

Страны Балтии, Финляндия и Польша рассматривают возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин, чтобы иметь возможность размещать их вдоль своих границ, в частности на рубежах Союзного государства.

При этом глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "страны должны объединить свои позиции, и исключительно важно, чтобы по этому вопросу стороны действовали вместе". И если Варшава, Вильнюс и Таллин уже готовы к выходу, то Рига и Хельсинки находятся пока в процессе рассмотрения этой идеи.

Отмечается, что Финляндия запросила "еще пару недель" для принятия решения. В планах у этих пяти государств также выход из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

Европа