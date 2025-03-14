Ряд европейских стран хочет выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/702d7aa2-d546-4a86-97f2-92fa78579293/conversions/e084200b-7b9f-4160-97c4-99baf5efe898-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/702d7aa2-d546-4a86-97f2-92fa78579293/conversions/e084200b-7b9f-4160-97c4-99baf5efe898-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/702d7aa2-d546-4a86-97f2-92fa78579293/conversions/e084200b-7b9f-4160-97c4-99baf5efe898-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/702d7aa2-d546-4a86-97f2-92fa78579293/conversions/e084200b-7b9f-4160-97c4-99baf5efe898-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Страны Балтии, Финляндия и Польша рассматривают возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин, чтобы иметь возможность размещать их вдоль своих границ, в частности на рубежах Союзного государства.

При этом глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "страны должны объединить свои позиции, и исключительно важно, чтобы по этому вопросу стороны действовали вместе". И если Варшава, Вильнюс и Таллин уже готовы к выходу, то Рига и Хельсинки находятся пока в процессе рассмотрения этой идеи.