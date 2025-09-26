Рыженков: Беларусь вынуждена разместить у себя ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность

Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. Об этом на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия заявил глава МИД Максим Рыженков.

Он подчеркнул, что Беларусь не ввязывается в бездумную гонку вооружений, провоцируя дальнейшую конфронтацию. Наш ответ носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Пока мы в СССР и в первые годы независимости разоружались, выводили ядерное оружие, утилизировали обычные вооружения, на Западе потихоньку вновь начали вооружаться. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран были проигнорированы, чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора, в этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Подписанный в прошлом году Беларусью и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное".

25 сентября в Нью-Йорке состоялась министерская встреча Группы друзей в защиту Устава ООН. На ней Максим Рыженков заявил, что трагедия в Палестине может иметь необратимые последствия. В связи с этим Беларусь поддержала решение о возобновлении международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения "о двух государствах для двух народов".