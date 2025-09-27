3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Рыженков: Времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое
Времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое, и европейцам стоит задуматься о своем месте в мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Максим Рыженков напомнил об инициативе Президента Беларуси разработать Евразийскую хартию многополярности и многообразия в XXI веке. Она призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам нужно избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, исходящие с Востока. Но хотел бы напомнить: этот Восток далеко не тот, который был даже десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже глобальное большинство, с которым придется считаться. Пора наконец понять: времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое".
Помимо выступления с высокой трибуны ООН министр иностранных дел провел ряд важных переговоров. Состоялась встреча министра с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств по вызовам современности.
На встрече министра с Председателем Генассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждалась повестка сессии, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего Генерального секретаря ООН. Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи.
Также состоялась встреча нашего министра с алжирским коллегой. Отмечено поступательное развитие белорусско-алжирских отношений, обсуждены графики визитов и вопросы координации действий в международных организациях.