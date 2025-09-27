Рыженков: Времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое

Времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое, и европейцам стоит задуматься о своем месте в мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам нужно избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, исходящие с Востока. Но хотел бы напомнить: этот Восток далеко не тот, который был даже десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже глобальное большинство, с которым придется считаться. Пора наконец понять: времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое".