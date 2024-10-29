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С 1 ноября в Латвии смогут конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Латвия с 1 ноября может конфисковать зарегистрированные в Беларуси автомобили - в Государственном таможенном комитете напомнили о вступлении в силу запрета на передвижение в балтийской республике машин с белорусскими номерами.

Согласно принятому в сентябре законопроекту, владельцы автомобилей до 31 октября должны были либо вывезти их из страны или перерегистрировать. В противном случае транспортное средство могут конфисковать.

Запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные международные автомобильные перевозки между странами, и транспортные средства, предназначенные для дипломатических и консульских представительств.

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