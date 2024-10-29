3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С 1 ноября в Латвии смогут конфисковывать автомобили с белорусскими номерами
Латвия с 1 ноября может конфисковать зарегистрированные в Беларуси автомобили - в Государственном таможенном комитете напомнили о вступлении в силу запрета на передвижение в балтийской республике машин с белорусскими номерами.
Согласно принятому в сентябре законопроекту, владельцы автомобилей до 31 октября должны были либо вывезти их из страны или перерегистрировать. В противном случае транспортное средство могут конфисковать.
Запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные международные автомобильные перевозки между странами, и транспортные средства, предназначенные для дипломатических и консульских представительств.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все