С 1 ноября в Латвии смогут конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Латвия с 1 ноября может конфисковать зарегистрированные в Беларуси автомобили - в Государственном таможенном комитете напомнили о вступлении в силу запрета на передвижение в балтийской республике машин с белорусскими номерами.

Согласно принятому в сентябре законопроекту, владельцы автомобилей до 31 октября должны были либо вывезти их из страны или перерегистрировать. В противном случае транспортное средство могут конфисковать.