С 15 октября Латвия сделает пересечение своей границы платным для жителей Беларуси и России

С 15 октября на латвийской границе въезд на автомобиле из России и Беларуси станет платным. Водителю необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте пограничной службы: живая очередь исчезнет, а за право быть включенным в очередь электронную придется заплатить 9,3 евро.