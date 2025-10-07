3.68 BYN
С 15 октября Латвия сделает пересечение своей границы платным для жителей Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
С 15 октября на латвийской границе въезд на автомобиле из России и Беларуси станет платным. Водителю необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте пограничной службы: живая очередь исчезнет, а за право быть включенным в очередь электронную придется заплатить 9,3 евро.
Такая электронная очередь является обязательной для всех без исключения - при регистрации потребуется указать данные о машине, водителе, пассажирах и грузе.