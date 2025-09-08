3.70 BYN
Саммит БРИКС: Лула да Силва заявил, что Бразилия найдет новых партнеров вместо США
Автор:Редакция news.by
Продолжается онлайн-саммит лидеров стран БРИКС по инициативе президента Бразилии Лулы да Силвы.
Тема - ответ на резкую эскалацию торговой войны со стороны США. Поводом стало решение Трампа о введении 50-процентных пошлин на бразильский импорт, которое глава Белого дома обосновал "антиамериканской политикой" БРИКС.
Лула да Силва уже заявил о намерении искать новых торговых партнеров и подал иск в ВТО. Саммит проходит в строго закрытом формате, без прессы и без итогового коммюнике, сообщает Bloomberg.