Саммит лидеров "коалиции желающих" состоится в Париже

4 сентября в Париже состоится саммит лидеров "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. После встречи запланирован телефонный разговор участников с президентом США Трампом.

Уже известно, что помимо Макрона в переговорах примут участие главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и Европейского Совета Кошта, генсек НАТО Рютте, президент Финляндии Стубб, а также премьер польского режима Туск. Другие "желающие" присоединятся в формате видеоконференции.

Зеленский прибыл в Париж накануне, как и спецпредставитель президента США Уиткофф. Участие последнего в саммите не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.