"Коалиция желающих" звонит президенту США Дональду Трампу. О чем будут докладывать - неясно. Саммит в Париже по вопросам гарантий безопасности для Киева завершился безрезультатно.

В коалиции согласия нет. Так, как сообщает Financial Times, некоторые страны заявили о готовности отправить войска в Украину, среди них Великобритания.

Другие выступают против данного шага, например, Италия. Большинство государств еще не определилось, в этом списке находится Германия.

Сообщается также, что специальный посланник президента США Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" уже через 20 минут после ее начала. Правда, он вернулся к звонку Трампу.