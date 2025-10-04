Санду поддержала беспорядки в Грузии

Президент Молдовы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских, сообщает sputnik-georgia.ru.

В Тбилиси 4 октября на фоне протестов проходили выборы в органы местного самоуправления. Демонстрации переросли в жесткие стычки с полицией в центре столицы. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков, в том числе о призывах к госперевороту. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в результате массовых волнений пострадали 14 правоохранителей.