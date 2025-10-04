3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Санду поддержала беспорядки в Грузии
Автор:Редакция news.by
Санду поддержала беспорядки в Грузииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96566e2c-21f6-438a-8cb0-06c851331840/conversions/c16f0538-25df-4de4-8c65-263998c24064-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96566e2c-21f6-438a-8cb0-06c851331840/conversions/c16f0538-25df-4de4-8c65-263998c24064-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96566e2c-21f6-438a-8cb0-06c851331840/conversions/c16f0538-25df-4de4-8c65-263998c24064-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96566e2c-21f6-438a-8cb0-06c851331840/conversions/c16f0538-25df-4de4-8c65-263998c24064-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Молдовы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских, сообщает sputnik-georgia.ru.
В Тбилиси 4 октября на фоне протестов проходили выборы в органы местного самоуправления. Демонстрации переросли в жесткие стычки с полицией в центре столицы. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков, в том числе о призывах к госперевороту. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в результате массовых волнений пострадали 14 правоохранителей.
"Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и свое европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне", - написала Санду на своей странице в соцсети X.