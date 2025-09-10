3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Сбитый дрон обнаружен в Польше вблизи границы с Беларусью
Полиция Люблинского воеводства Польши подтвердила обнаружение в селе Чосновка в 30 км от границы с Беларусью одного из БПЛА, сбитых польскими военными в связи с нарушением воздушного пространства страны, пишет ТАСС.
"В 05:40 (06:40 мск - прим.) в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы", - говорится в заявлении люблинской полиции в X.
Там отметили, что пострадавших нет.
Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена, остается закрытым.