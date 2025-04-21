СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС, открыв путь к формированию правительства

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Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), открыв путь к формированию нового правительства ФРГ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Препятствий на пути к формированию нового кабинета министров больше нет. Ранее договор одобрили ХСС и ХДС. Последние две партии уже назвали своих представителей, которые войдут в правительство. СДПГ намерена это сделать 5 мая.

По информации журнала Der Spiegel, в голосовании приняли участие 56 % из примерно 358 тыс. членов Социал-демократической партии Германии. Договор получил одобрение 84,6 %. Голосование началось 15 апреля и длилось 15 дней, оно завершилось 29 апреля в 23:59 по местному времени (00:59 по минскому времени). Для одобрения 144-страничного коалиционного договора было необходимо участие как минимум 20 % членов партии.

Ранее пресс-служба немецкого парламента сообщила, что заседание немецкого Бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая.