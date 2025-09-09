Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон определился с кандидатурой главы правительства - это министр обороны Себастьен Лекорню.

Он сменит Франсуа Байру, который был смещен с поста премьер-министра после того, как проиграл вотум доверия в парламенте.

Сообщается, что Макрон уже поручил Лекорню провести консультации с целью принятия бюджета страны. Он также вскоре должен огласить новый состав кабмина.

Фото РИА Новости

ФранцияЭммануэль Макронправительство