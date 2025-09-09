3.69 BYN
Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции
Автор:Редакция news.by
Президент Франции Эммануэль Макрон определился с кандидатурой главы правительства - это министр обороны Себастьен Лекорню.
Он сменит Франсуа Байру, который был смещен с поста премьер-министра после того, как проиграл вотум доверия в парламенте.
Сообщается, что Макрон уже поручил Лекорню провести консультации с целью принятия бюджета страны. Он также вскоре должен огласить новый состав кабмина.
