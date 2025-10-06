Сельское хозяйство Латвии переживает катастрофический сезон - убытки превысят 100 млн евро

Сельское хозяйство Латвии пытается выжить - нынешний сезон называют одним из самых тяжелых в истории. Урожай во многих хозяйствах погиб или оказался ужасного качества, огромные убытки и риск разорения.

Весной 2025 года многие поля не смогли засеять из-за холода и дождей, а в июле и августе убрать из-за мощных ливней. Но ситуацию в АПК настоящим геноцидом фермеры называют не только из-за погоды.

О том, что фермеры в этом году рискуют оказаться на грани пропасти, с тревогой говорили еще зимой 2024 года. "В 2025 году аграрный сектор Латвии могут захлестнуть массовое банкротство", - заявляли профильные эксперты.

Опасались главного - если урожай будет плохим, фермеры не смогут найти резервы, чтобы пережить еще один убыточный год.

статья из Sputnik Латвия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47541b56-4da8-451c-ad36-346797197493/conversions/6a1d5179-cd02-4c85-8207-8f871813a889-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47541b56-4da8-451c-ad36-346797197493/conversions/6a1d5179-cd02-4c85-8207-8f871813a889-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47541b56-4da8-451c-ad36-346797197493/conversions/6a1d5179-cd02-4c85-8207-8f871813a889-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47541b56-4da8-451c-ad36-346797197493/conversions/6a1d5179-cd02-4c85-8207-8f871813a889-xl-___webp_1920.webp 1920w

Урожай оказался не просто плохим, а катастрофическим. Лето 2025 года уже прозвали "Латвийским Титаником" из-за затопленных полей.

Майра Дзелзкалейя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0ef34-ffac-4ee3-81d3-b28a3c8a86b6/conversions/52b3e6b3-e876-425e-a981-1a7f1a13c93f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0ef34-ffac-4ee3-81d3-b28a3c8a86b6/conversions/52b3e6b3-e876-425e-a981-1a7f1a13c93f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0ef34-ffac-4ee3-81d3-b28a3c8a86b6/conversions/52b3e6b3-e876-425e-a981-1a7f1a13c93f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0ef34-ffac-4ee3-81d3-b28a3c8a86b6/conversions/52b3e6b3-e876-425e-a981-1a7f1a13c93f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дожди стали заливать Латвию с мая 2025 года, серьезно затопив многочисленные посевы и насаждения.

статья из LETA news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e37738-9d4c-460d-afdf-4972b28c7c92/conversions/20beed44-b510-44ca-b8e6-717ee3c2293a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e37738-9d4c-460d-afdf-4972b28c7c92/conversions/20beed44-b510-44ca-b8e6-717ee3c2293a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e37738-9d4c-460d-afdf-4972b28c7c92/conversions/20beed44-b510-44ca-b8e6-717ee3c2293a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e37738-9d4c-460d-afdf-4972b28c7c92/conversions/20beed44-b510-44ca-b8e6-717ee3c2293a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Больше всего досталось посевам овса и яровой и озимой пшеницы, гороха, а также многолетним травам. Пострадали посевы на площади более чем 80 тыс. га.

Прогнозируемые убытки 100 млн евро, но наверняка будут значительно больше. Размер ущерба фермеры еще продолжают подсчитывать. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в агросекторе до ноября и стало стучаться в Еврокомиссию - помогите деньгами.

В Латвийском сельском консультативно-образовательном центре отметили, что около 90 % собранной в Латвии озимой пшеницы соответствует лишь кормовым стандартам.

По словам председателя правления общества "Крестьянский Сейм" Юриса Лаздинша, фермерам приходится даже доплачивать в пунктах приема за сдачу урожая зерна, при этом его влажность 25-30 %. Приходится дополнительно оплачивать сушку, а в Латвии это удовольствие недешевое.

Значительная часть зерна на полях не подходит даже на корм скоту и годится лишь для производства топлива.

Это означает, что часть зерновых просто сожгут или переработают в биотопливо. То есть, тысячи тонн зерна, вместо того, чтобы ими кормить людей и животных, будут попросту сожжены.

Добавляет головной боли и нехватка техники - часть фермеров работает на арендованных комбайнах, что также мешает быстрой уборке, и зерно портится прямо на корню.

"Правительство в Латвии, да не только в Латвии, мы сейчас можем говорить о всей Прибалтике, оно антинародное. Никто о простых людях и о фермерах, тем более, заботиться не будет. Фермеры не просто не видят этой поддержки, не хотел бы показаться алармистом, они и не увидят никогда этой помощи", - заявил Руслан Панкратов.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52485af5-3032-4d1c-88eb-cbabd260960f/conversions/d05101a3-726e-4bf6-a693-fe253fb67cb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52485af5-3032-4d1c-88eb-cbabd260960f/conversions/d05101a3-726e-4bf6-a693-fe253fb67cb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52485af5-3032-4d1c-88eb-cbabd260960f/conversions/d05101a3-726e-4bf6-a693-fe253fb67cb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52485af5-3032-4d1c-88eb-cbabd260960f/conversions/d05101a3-726e-4bf6-a693-fe253fb67cb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Убытки от затяжных ливней и переуложненных полей имеют и долгосрочные последствия. Дополнительные осадки вымыли минералы из почвы, что может подкосить урожай следующего года.

Под угрозой и важный этап работ - сев озимых. Площадь посевов рапса, пшеницы и ржи в этом году будет примерно на 30 % меньше, чем в 2024 году. В результате общий урожай не будет и близок к среднему показателю последних лет, которые и без того считаются крайне неудачными для латвийских аграриев.

Статья из "Витебских вестей" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a55945f-52ad-4544-b42c-102e71e59673/conversions/491d7612-1188-4741-845f-2eab2c3af60b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a55945f-52ad-4544-b42c-102e71e59673/conversions/491d7612-1188-4741-845f-2eab2c3af60b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a55945f-52ad-4544-b42c-102e71e59673/conversions/491d7612-1188-4741-845f-2eab2c3af60b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a55945f-52ad-4544-b42c-102e71e59673/conversions/491d7612-1188-4741-845f-2eab2c3af60b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помимо зерна, латвийские фермеры потеряли почти весь урожай картофеля. Председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Латвии рассказала, что собрать получится лишь 10 % от посаженного.

Некоторые поля остаются очень влажными, и картофель невозможно выкопать. В других местах он уже сгнил. К тому же нужно будет что-то сажать в будущем, потому что на прилавках в этом году картошка в основном будет импортной, а местная окажется в разы дороже.

По словам Айги Краукле, многим фермерам теперь угрожает банкротство из-за обрушившихся на страну летом проливных дождей.

Ингуна Гулбе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471297b1-708e-4c0a-a43d-f5f6c701d5fc/conversions/6650c634-083f-4432-8dcd-2c8df48a7448-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471297b1-708e-4c0a-a43d-f5f6c701d5fc/conversions/6650c634-083f-4432-8dcd-2c8df48a7448-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471297b1-708e-4c0a-a43d-f5f6c701d5fc/conversions/6650c634-083f-4432-8dcd-2c8df48a7448-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471297b1-708e-4c0a-a43d-f5f6c701d5fc/conversions/6650c634-083f-4432-8dcd-2c8df48a7448-xl-___webp_1920.webp 1920w

Власти даже не пытаются помочь аграриям - обещанные премьер-министром Латвии налоговые каникулы для фермеров обернулись скандалом.

статья из BELTA news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4b6d347-982a-43f7-bebe-5427c2a9fb15/conversions/78277e39-e563-4785-a60b-ef07fe02885f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4b6d347-982a-43f7-bebe-5427c2a9fb15/conversions/78277e39-e563-4785-a60b-ef07fe02885f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4b6d347-982a-43f7-bebe-5427c2a9fb15/conversions/78277e39-e563-4785-a60b-ef07fe02885f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4b6d347-982a-43f7-bebe-5427c2a9fb15/conversions/78277e39-e563-4785-a60b-ef07fe02885f-xl-___webp_1920.webp 1920w

По оценкам Юриса Лаздинша, председателя правления Ассоциации "Крестьянский сейм", сельское хозяйство в Латвии погибло окончательно, а никому из властей до этого попросту дела нет.

Почему Латвию ждет продовольственный кризис, а помощь Брюсселя не спасет страну от разорения, смотрите в программе "Понятная политика".