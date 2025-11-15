Сергей Дик рассказал о политическом будущем Зеленского на фоне коррупционного скандала в Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Коррупционный скандал, затрагивающий ближайшее окружение Владимира Зеленского, может быть сигналом со стороны администрации Дональда Трампа. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Время обнародования компромата выбрано не случайно. Трамп неоднократно пытался договориться с Зеленским, однако этого не получалось, так как Зеленский откровенно обманывал Трампа. Текущие события можно расценивать как предупреждение от Америки.

Недавнее заявление Зеленского о дружбе с Трампом аналитик Сергей Дик рассматривает как попытку удержаться у власти. "В газете Guardian появилась публикация, в которой Зеленский заявил, что Трамп, оказывается, его друг".

Однако прогноз для Зеленского неутешителен: "Мне кажется, участь его прогнозируемая и она не завидна. И в нужный момент его просто поменяют. Притом, это могут быть разные, так сказать, размены".

"Уже и в Британии Залужный заявляет, что нам нужен мир, но нужно вернуть территории. То есть, он тоже за войну, - заметил Сергей Дик. - Британия и, прежде всего, и Западная Европа настроена на продолжение войны, перевооружение и на то, что через 2-3 года она будет готова вести военные действия с Российской Федерацией".

На фоне скандала активизировались политические противники Зеленского: "Тут и Порошенко уже появился, возник из пепла на политической арене. И его партия в парламенте потребовала отставки правительства".

Эксперт напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского в 2019 году: "Он тогда выступал против Порошенко, обвинял его в коррупции. Он обещал его посадить. Круг замкнулся и теперь Порошенко обещает посадить Зеленского".