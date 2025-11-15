3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Сергей Дик рассказал о политическом будущем Зеленского на фоне коррупционного скандала в Украине
Коррупционный скандал, затрагивающий ближайшее окружение Владимира Зеленского, может быть сигналом со стороны администрации Дональда Трампа. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Время обнародования компромата выбрано не случайно. Трамп неоднократно пытался договориться с Зеленским, однако этого не получалось, так как Зеленский откровенно обманывал Трампа. Текущие события можно расценивать как предупреждение от Америки.
Недавнее заявление Зеленского о дружбе с Трампом аналитик Сергей Дик рассматривает как попытку удержаться у власти. "В газете Guardian появилась публикация, в которой Зеленский заявил, что Трамп, оказывается, его друг".
Однако прогноз для Зеленского неутешителен: "Мне кажется, участь его прогнозируемая и она не завидна. И в нужный момент его просто поменяют. Притом, это могут быть разные, так сказать, размены".
"Уже и в Британии Залужный заявляет, что нам нужен мир, но нужно вернуть территории. То есть, он тоже за войну, - заметил Сергей Дик. - Британия и, прежде всего, и Западная Европа настроена на продолжение войны, перевооружение и на то, что через 2-3 года она будет готова вести военные действия с Российской Федерацией".
На фоне скандала активизировались политические противники Зеленского: "Тут и Порошенко уже появился, возник из пепла на политической арене. И его партия в парламенте потребовала отставки правительства".
Эксперт напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского в 2019 году: "Он тогда выступал против Порошенко, обвинял его в коррупции. Он обещал его посадить. Круг замкнулся и теперь Порошенко обещает посадить Зеленского".
Ситуация демонстрирует полную зависимость Зеленского от Вашингтона, что ставит под сомнение его заявления о представительстве "независимого, свободолюбивого народа Украины".