Шафир: В Евросоюзе на глазах формируется два блока с разным отношением к национальным интересам

"Евросоюз из единого монолита мультикультур превращается в блок двух стран в рамках пока еще одной системы. Первый блок - богатенькие ребята: французы, немцы, итальянцы, в меньшей степени Нидерланды, Испания. Второй состоит из тех стран, которым нужно думать о своем выживании, и которые находятся между западной Европой и Союзным государством России и Беларуси. Это в первую очередь венгры, чехи, словаки, в какой-то степени словенцы, а также в определенной степени Польша, которая всегда играет свою игру. То, что мы наблюдаем сейчас, это абсолютно точное формирование двух блоков в рамках Европейского союза".