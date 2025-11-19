"Власти Литвы боятся того, что наши страны сильные, самодостаточные, уверенные в себе, быстро развивающиеся, боятся наших военных и экономических успехов. Они закрывают границу для того, чтобы усилить истерию в обществе. А банкротившиеся западные элиты, которые имеют, по сути, нулевые рейтинги доверия у своих избирателей, пытаются сыграть в обычную старую игру. Это игра фокусирования на образе врага. Если не получается успешно проводить экономическую и социальную политику, то можно придумать врага и заявить, что это он во всем виноват, заодно мобилизовать общество".