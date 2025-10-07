Шатдаун продолжается: Сенат США не сумел добиться возобновления финансирования правительства

Шатдаун в Соединенных Штатах продолжается и имеет все шансы затянуться на много недель. Накануне в Сенате провалилось очередное голосование по двум резолюциям: одну представили республиканцы, другую - демократы.

Отсутствие финансирования федерального правительства оставило без зарплаты миллионы бюджетников, 750 тыс. чиновников отправились в отпуска без сохранения содержания. Как минимум 16 тыс. на работу не вернутся - их уволят.

Учреждение, которое теперь называется министерство войны, сообщает, что многим людям в форме просто не хватает денег на еду - им помогают из госзапасов. Даже министерских чиновников глава военного ведомства Пит Хегсет, по его словам, подкармливает пиццей.