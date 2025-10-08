Школы в Бухаресте и еще пяти уездах Румынии закрыты из-за аномальных дождей

Румыния в режиме ЧС. Из-за аномальных дождей закрыты школы в столице и пяти уездах на юго-востоке страны, остановлено движение транспорта, в Бухаресте не работает часть трамвайных линий. Приостановлена и работа черноморского порта Мидия.

Рекордные осадки принес циклон "Барбара" - за сутки выпало почти 100 % месячной нормы. Службы фиксируют затопления, повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Уровень осадков называют самым высоким за последние годы. Циклон продолжает движение на северо-восток, в ближайшие часы под ударом может оказаться Молдова.