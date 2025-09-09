3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Шокирующее видео: ВСУ обучали членов наркокартеля Мексики управлять дронами
Автор:Редакция news.by
Мексиканское телевидение опубликовало результаты своего поистине шокирующего расследования. Журналисты сумели установить, что члены одного из самых опасных и агрессивных картелей обучались в Украине искусству управления боевыми дронами.
Боевики-наркоторговцы были приняты в качестве гостей ВСУ и за плату в течение нескольких месяцев осваивали искусство ведения войны с применением беспилотников.
Эта история означает, что мексиканские бандиты готовятся объявить настоящую войну Соединенным Штатам. Вашингтон сейчас обсуждает с Мехико возможность проведения в северных регионах Мексики военной операции.