Шокирующее видео: ВСУ обучали членов наркокартеля Мексики управлять дронами

Мексиканское телевидение опубликовало результаты своего поистине шокирующего расследования. Журналисты сумели установить, что члены одного из самых опасных и агрессивных картелей обучались в Украине искусству управления боевыми дронами.

Боевики-наркоторговцы были приняты в качестве гостей ВСУ и за плату в течение нескольких месяцев осваивали искусство ведения войны с применением беспилотников.