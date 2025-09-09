Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шокирующее видео: ВСУ обучали членов наркокартеля Мексики управлять дронами

Мексиканское телевидение опубликовало результаты своего поистине шокирующего расследования. Журналисты сумели установить, что члены одного из самых опасных и агрессивных картелей обучались в Украине искусству управления боевыми дронами.

Боевики-наркоторговцы были приняты в качестве гостей ВСУ и за плату в течение нескольких месяцев осваивали искусство ведения войны с применением беспилотников.

Эта история означает, что мексиканские бандиты готовятся объявить настоящую войну Соединенным Штатам. Вашингтон сейчас обсуждает с Мехико возможность проведения в северных регионах Мексики военной операции.

ВСУМексикадроны