В Европе и Киеве приходят в себя после переговоров Путина и Трампа.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт в Украине чрезвычайной ситуацией и подчеркнул, что Брюссель и Киев должны быть вовлечены в любые переговоры.

Настаивает на участии Европы и глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, любая сделка за спиной Брюсселя не сработает, и без учета мнения Еврокомиссии договоренности между Путиным и Трампом соблюдаться не будут.

В самой "незалежной" заявили, что Украина не станет участвовать во встрече с российскими представителями на конференции по безопасности в Мюнхене. Сначала, как сообщили в Киеве, они должны провести переговоры с США, к обсуждению нужно привлечь Европу, а затем уже обсуждать согласованную общую позицию с Москвой.

О том, что Европа, США и Украина должны вместе участвовать в мирных переговорах, заявил и премьер польского режима Туск.