3.48 RUB
3.33 USD
3.45 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a4a52d9-c40d-4856-ae22-fee56fdbda21/conversions/31016f57-0677-4106-86a5-e8564a050e37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a4a52d9-c40d-4856-ae22-fee56fdbda21/conversions/31016f57-0677-4106-86a5-e8564a050e37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a4a52d9-c40d-4856-ae22-fee56fdbda21/conversions/31016f57-0677-4106-86a5-e8564a050e37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a4a52d9-c40d-4856-ae22-fee56fdbda21/conversions/31016f57-0677-4106-86a5-e8564a050e37-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКанцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США
modern-weapon-envato2025-02-14T06:39:39.000000Z00
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.
Для достижения целевого показателя НАТО в 2 % ВВП, по словам канцлера ФРГ, потребуется дополнительно 30 млрд евро из федерального бюджета с 2028 года.
По его словам, каждый дополнительный процент, который Берлин тратит на оборону, сейчас эквивалентен еще 43 млрд евро. Германский канцлер добавил, что к концу этого десятилетия речь будет идти о сотнях миллиардов евро.
Шольц также намерен продвигать в Брюсселе дискуссию о привлечении инвестиций в оборону и развитие европейской оборонной промышленности.