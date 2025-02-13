Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.

Для достижения целевого показателя НАТО в 2 % ВВП, по словам канцлера ФРГ, потребуется дополнительно 30 млрд евро из федерального бюджета с 2028 года.

По его словам, каждый дополнительный процент, который Берлин тратит на оборону, сейчас эквивалентен еще 43 млрд евро. Германский канцлер добавил, что к концу этого десятилетия речь будет идти о сотнях миллиардов евро.