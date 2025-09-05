Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, посвященный исторической памяти, наглядно продемонстрировали, что мир не ограничивается коллективным Западом. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

Он отметил, что позиция Японии, призывавшей страны воздержаться от поездки в Пекин под предлогом "антияпонской направленности" мероприятий, выглядит цинично.

Александр Шпаковский напомнил, что в результате действий японских милитаристов в 1937-1945 годах погибло, по разным оценкам, от 20 до 30 млн мирных жителей Китая.

"Эта боль навсегда останется в сердце китайского народа. И, к слову, белорусский народ, пострадавший от действий гитлеровских оккупантов, потерял каждого третьего, и до сих пор в стране расследуется дело о геноциде. Наш народ понимает китайских союзников, наверное, как никто другой", - заявил эксперт.

Он прокомментировал и почти полное отсутствие лидеров западных стран на мероприятии в Пекине, связав это с их попыткой изолировать Россию. "Якобы европейские лидеры таким образом реагируют на присутствие президента России Владимира Путина. Но по факту они изолируют скорее не Россию, а сами себя".

Он добавил, что, несмотря на сохраняющуюся в мире конфронтационность, консолидация, продемонстрированная лидерами ШОС и стран-партнеров, указывает на возможность построения другого, более справедливого мира.

Парламентарий резко раскритиковал западные СМИ, которые преподносят саммит как "совещание новой оси зла" и попытку пересмотреть миропорядок.

По его словам, первым от принципов Устава ООН, "написанного кровью народов по результатам Второй мировой войны", отошел именно коллективный Запад.

"Используя односторонний диктат, санкции, военное давление для защиты своих узкокорыстных интересов, они поставили мир под угрозу. ШОС не пытается подменить собой ООН. Она призывает человечество вернуться к основополагающим принципам Устава ООН, таким как взаимоуважение, свободная торговля, невмешательство во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул депутат.

В заключение Александр Шпаковский отметил, что, демонстрируя военную мощь, Китай не угрожает Западу, напоминая, что КНР никогда не нападала на государства коллективного Запада.