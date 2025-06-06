Швеция подписала соглашение с Эстонией об аренде тюремных камер

Швеция, столкнувшись с острой проблемой переполненности тюрем, подписала соглашение с Эстонией о размещении 600 заключенных в тюрьме города Тарту с июля 2025 года.

В Швеции отмечается всплеск бандитского насилия, связанного в том числе и с миграцией, что и заставило власти пойти на данный шаг.

Соглашение предусматривает, что заключенные, включая осужденных за тяжкие преступления, такие как убийства и преступления на сексуальной почве, будут отбывать наказание в Эстонии под местным законодательством, но под надзором шведского персонала. Правда, обойдется Стокгольму такая инициатива довольно дорого: стоимость аренды одного места в тюрьме составляет 8,5 тыс. евро в месяц.