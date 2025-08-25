Европе выгодна война - правительство Швеции решило выделить Киеву дополнительные 79 млн долларов на покрытие дефицита госбюджета.

Киевский режим получит их через европейский Фонд поддержки Украины якобы на укрепление экономической стабильности.

Общая сумма средств, выделенных Швецией в помощь Украине, уже составила более 10 млрд долларов. Большая часть - почти 9 млрд была направлена на нужды ВСУ.