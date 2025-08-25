3.69 BYN
Швеция выделит 79 млн долларов на покрытие дефицита госбюджета в Украине
Автор:Редакция news.by
Европе выгодна война - правительство Швеции решило выделить Киеву дополнительные 79 млн долларов на покрытие дефицита госбюджета.
Киевский режим получит их через европейский Фонд поддержки Украины якобы на укрепление экономической стабильности.
Общая сумма средств, выделенных Швецией в помощь Украине, уже составила более 10 млрд долларов. Большая часть - почти 9 млрд была направлена на нужды ВСУ.
Правительство Канады также объявило о выделении 2 млрд канадских долларов на поставки вооружений Киеву. Речь идет о закупке бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов, беспилотников.