Си Цзиньпин готов ввести нулевые пошлины на товары из стран Африки

Китай заявил о нулевых пошлинах для Африки и призвал страны АТЭС к свободной торговле. На саммите в Южной Корее председатель КНР Си Цзиньпин объявил о готовности полностью освободить от пошлин все товары из африканских стран, поддерживающих дипломатические отношения с Пекином.



Китайский лидер подчеркнул, такие льготы будут предоставлены через соглашения об экономическом партнерстве, направленные на общее развитие. В рамках саммита он также призвал страны АТЭС поддерживать свободную торговлю и обеспечивать устойчивость цепочек поставок.



Пекин призывает содействовать модернизации международных торгово-экономических правил для более эффективной защиты законных прав и интересов развивающихся стран.