Польша не успокаивается и продолжает нагнетать панику. Глава МИД польского режима умоляет граждан не посещать Россию и Беларусь. Он утверждает, что в этих государствах есть угроза якобы оказаться в заложниках. Но на этом свой странный монолог Сикорский не закончил.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел польского режима:

"Есть такие страны, как Беларусь и Россия, которые просто берут заложников, а мы не всегда имеем "заложника", которого можно предложить для обмена. Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет, то едет на свой страх и риск. Пожалуйста, не вините потом польское государство".