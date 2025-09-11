3.64 BYN
Сикорский просит поляков не ездить в Беларусь и Россию
Польша не успокаивается и продолжает нагнетать панику. Глава МИД польского режима умоляет граждан не посещать Россию и Беларусь. Он утверждает, что в этих государствах есть угроза якобы оказаться в заложниках. Но на этом свой странный монолог Сикорский не закончил.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел польского режима:
"Есть такие страны, как Беларусь и Россия, которые просто берут заложников, а мы не всегда имеем "заложника", которого можно предложить для обмена. Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет, то едет на свой страх и риск. Пожалуйста, не вините потом польское государство".
Возможно, одной из причин истерии польского руководства стало задержание на территории нашей страны шпиона. В ходе следствия гражданин Польши сознался, что его миссия состояла в том, чтобы добыть информацию об учениях, которая интересует польскую спецслужбу. Имеются и неопровержимые доказательства его шпионской деятельности. Но Варшава в очередной раз своими действиями показала, что не умеет достойно проигрывать. И как сообщает местное издание TVP World, Польша направляет около 40 тысяч военных к границам с Беларусью и Россией перед началом учений "Запад-2025".