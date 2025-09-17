Сильнейшая засуха за последние 36 лет в Сирии может вызвать масштабный продовольственный кризис

В Сирии сильнейшая засуха за последние 36 лет может привести к масштабному продовольственному кризису. Урожай пшеницы уже уменьшился на 40 %. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BBC.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в этом году Сирия столкнется с дефицитом пшеницы в размере 2,73 млн т, что эквивалентно годовой потребности в питании 16,25 млн человек. ФАО предупреждает, что без дополнительной продовольственной помощи или возможности импортировать пшеницу страна столкнется с голодом.

"Продовольственная нестабильность может достичь беспрецедентного уровня к концу 2025 года - середине 2026 года", - сказал один из сотрудников программы ФАО по Сирии, отметив, что более 14 млн сирийцев - шесть из десяти - уже испытывают трудности с питанием. Из них 9,1 млн человек сталкиваются с острым голодом, в том числе 1,3 млн находятся в тяжелых условиях, а 5,5 млн рискуют оказаться в кризисной ситуации, если не будет принято срочных мер.

BBC сообщает, что семьи фермеров уже продают скот, чтобы компенсировать потерю доходов от пшеницы, что сокращает количество ежедневных приемов пищи, а также наблюдается рост уровня недоедания среди детей и беременных женщин.

Однако последствия засухи выходят далеко за рамки тысяч километров бесплодных сельскохозяйственных угодий. Пшеница - основная зерновая культура в Сирии. Она является основным ингредиентом для хлеба и макарон - двух главных недорогих продуктов питания. Однако из-за дефицита пшеницы цены на нее растут, а это значит, что многие сирийцы не смогут себе позволить купить эти товары и столкнутся с острым голодом.

Международные организации, такие как Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), спешат присоединиться к правительству Сирии и предоставить субсидии на хлеб тем, кто рискует столкнуться с острой нехваткой продовольствия. Однако представители гуманитарных организаций предупреждают, что субсидии - это лишь временное решение, и что долгосрочная стабильность страны зависит от того, смогут ли фермеры остаться на своих землях и поддерживать производство.

"Мы стараемся удержать людей в фермерском хозяйстве", - рассказала Марианна Уорд, директор представительства ВПП ООН в Сирии. По ее словам, уже выделили 8 млн долларов в виде прямых выплат 150 тыс. фермерам, которые потеряли весь урожай.

Сельскохозяйственный сектор Сирии сильно пострадал из-за более 10-летней войны: экономический кризис, разрушенные ирригационные системы и заминированные поля.