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Сильный пожар в Моске - в здании располагаются студии и творческие мастерские
На востоке Москвы произошел сильный пожар в бывшем здании электрозавода, где сейчас располагаются студии и творческие мастерские, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МЧС РФ.
Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. Площадь пожара составляет 800 кв.м. Отмечается, что открытое горение наблюдается на втором этаже.
В оперативных службах заявили, что внутри здания могут находиться люди, они заблокированы огнем. Для их спасения развернуты подъемники. На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона.
Пожарным удалось спасти около 90 человек. Четверо из них были доставлены в больницу.
Тушение пожара продолжается.
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Открытое горение в здании бывшего московского электрозавода, где сейчас находятся студии и творческие мастерские, ликвидировали.
Как пишет РИА Новости, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает.
По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки или перегруза в ее работе. Чтобы установить точную причину возгорания, проведут пожарно-техническую экспертизу. На месте работают следователи и криминалисты.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.