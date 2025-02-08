Сильный пожар в Моске - в здании располагаются студии и творческие мастерские

Фото РИА Новости

На востоке Москвы произошел сильный пожар в бывшем здании электрозавода, где сейчас располагаются студии и творческие мастерские, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МЧС РФ.

Фото МЧС России/ ТАСС

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. Площадь пожара составляет 800 кв.м. Отмечается, что открытое горение наблюдается на втором этаже.

В оперативных службах заявили, что внутри здания могут находиться люди, они заблокированы огнем. Для их спасения развернуты подъемники. На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарным удалось спасти около 90 человек. Четверо из них были доставлены в больницу.

Тушение пожара продолжается.





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Открытое горение в здании бывшего московского электрозавода, где сейчас находятся студии и творческие мастерские, ликвидировали.



Как пишет РИА Новости, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки или перегруза в ее работе. Чтобы установить точную причину возгорания, проведут пожарно-техническую экспертизу. На месте работают следователи и криминалисты.