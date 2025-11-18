Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сильный пожар в японском городе Оита уничтожил более 170 домов

Сильный пожар в городе Оита уничтожил как минимум 170 домов, по меньшей один человек считается пропавшим без вести. По данным СМИ, справиться с огнем не удается уже более 12 часов, и оптимистичных прогнозов пока нет.

В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек. Местная префектура уже обратилась за помощью к сухопутным силам самообороны страны.

Сообщается, что масштабное бедствие началось с возгорания в одном из жилых домов.

