Сильные наводнения произошли в американских штатах Висконсин и Небраска
Автор:Редакция news.by
На американский штат Висконсин обрушилось сильное наводнение. Из-за проливных дождей из берегов вышла местная река. Улицы затопило, под воду ушли автомобили. Спасатели вывозили людей на лодках.
Пострадавших нет, но ущерб получился значительным. Затоплено более 500 домов. Еще одно наводнение произошло в штате Небраска - там за сутки в некоторых районах выпало 35 см осадков. Вода затопила улицы, машины и жилые дома. Погиб один человек. Жители при этом оказались в ловушке. Вода проникала в дома через вентиляцию и обшивку, уровень на первых этажах доходил до колена. Некоторые дороги до сих пор перекрыты, власти продолжают поисково-спасательные операции.