Сильные наводнения произошли в американских штатах Висконсин и Небраска

Пострадавших нет, но ущерб получился значительным. Затоплено более 500 домов. Еще одно наводнение произошло в штате Небраска - там за сутки в некоторых районах выпало 35 см осадков. Вода затопила улицы, машины и жилые дома. Погиб один человек. Жители при этом оказались в ловушке. Вода проникала в дома через вентиляцию и обшивку, уровень на первых этажах доходил до колена. Некоторые дороги до сих пор перекрыты, власти продолжают поисково-спасательные операции.