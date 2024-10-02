Ситуация на Ближнем Востоке: сможет ли Совбез ООН принести мир в раскаленный регион

В ночь на 2 октября Иран выпустил сотни ракет по территории Израиля.

Данные об уроне и жертвах полностью разнятся. В Тегеране заявляют о 80 % поражения целей, в Тель-Авиве говорят, что урон минимальный. Мировое сообщество вновь осудило действия исламской республики, закрывая глаза на агрессию еврейского государства. В среду, 2 октября, состоится заседание Совбеза ООН, которое вряд ли сумеет принести мир в раскаленный регион.

Сегодня мир вновь замер из-за происходящего на Ближнем Востоке, забыв про любые другие горячие точки на карте, в том числе и про Украину. А там, к слову, российские войска уже практически полностью заняли Угледар, но сейчас не об этом.

После того как Иран терпеливо сносил один удар Израиля за другим, ответ, о котором так долго говорили, все же последовал. И судя по масштабам, очень и очень внушительный. Апрельский удар возмездия даже и рядом не стоял. Все же месть за убитых лидеров своих прокси не может быть символической.

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана:

"Иран не оставит без внимания никакие акты агрессии со стороны Израиля. Израиль никогда не избежит наказания со стороны региональных сил сопротивления, иранских вооруженных сил и своего народа после совершения преступления. Мы предпримем соответствующие и решительные действия".

По разным данным, этой ночью в сторону Израиля Тегеран выпустил от 180 до 400 ракет. Как отмечает иранская сторона, 80 % из них достигли своей цели. При этом атака была совершена не по гражданским, а по военным объектам.



В исламской республике заявили о поражении более 20 истребителей пятого поколения F-35 Израиля, обстреле трех военных баз, а также базы "Моссада". Часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, "поразив большое число" израильских танков. Впрочем, в Тель-Авиве заявили, что урон минимальный. До правды здесь крайне сложно докопаться.

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам на Ближнем Востоке, сообщил Генштаб страны.Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам на Ближнем Востоке, сообщил Генштаб страны.

Во время массированной атаки не обошлось и без Белого дома. Джо Байден отдал приказ американским военным оказать Израилю поддержку. Однако в Иране сразу предупредили: американские базы США станут мишенью, если США присоединятся к любым ответным мерам против Ирана или если Израиль использует воздушное пространство Ирака против Тегерана. В Вашингтоне эту информацию, судя по всему, приняли к сведению и тут же обрушились с критикой, мол, то, что делает Израиль, законно, а атака Ирана - совсем другое.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США:

"То, что вы видели, было тем, что Иран предпринял атаку государства на государство, чтобы защитить террористические группировки, которые он создал, взрастил и которые он контролирует. Таким образом, есть разница между действиями, которые, как мы видели, предпринимает Израиль для защиты своего гражданского населения".

Как Израиль защитил свое гражданское население - большой вопрос. "Железный купол" явно дал сбой, и если бы ракеты были направлены по жилому массиву, наверняка долетели бы. В бомбоубежищах царил хаос, а тем, кто не успел укрыться, можно отмечать второй день рождения.

По сообщениям Израиля, за время атаки никто не погиб и не пострадал. Но все же одна жертва была - мужчина в Иерихоне на Западном берегу был убит упавшей ракетой.

Для жителей Ирана и Газы нынешний удар стал поводом для радости. В Тегеране люди вышли на улицы, отмечая день возмездия. Звучат лозунги "Смерть Израилю!", "Будь проклят Израиль!".

"Я чувствую гордость! Я шиит и я иранец. Мы должны уничтожить Израиль. Ждать бесполезно. Это должно продолжаться более решительно. Израиль должен понять, что не может вступать в борьбу с иранцами, с шиитами!" - делится своими чувствами мужчина.

В Израиле спускать на тормозах случившееся не намерены. Там заявили, что иранская атака была большой ошибкой, и пообещали дать ответ в удобное время.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов".