Ситуация разрешена: самолет с российскими туристами вылетел из Познани в Калининград

Более 10 часов самолет с российскими туристами провел в Польше.

Как сообщается, пассажирский лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Калининград, при подлете к которому экипаж узнал о сильном снегопаде. Лайнер не смог приземлиться и был вынужден запросить экстренную посадку в польской Познани.

236 пассажиров всю ночь провели на борту. Выйти в терминал россияне не могли из-за отсутствия у них виз. Все это время экипаж ждал разрешения на вылет, а поляки не предоставляли топливо из-за проблем с документами.