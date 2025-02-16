3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ситуация разрешена: самолет с российскими туристами вылетел из Познани в Калининград
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0eb97b5-46f2-4364-8121-f8006a28c25f/conversions/0256b507-25bf-422e-b0b3-f6285e7c0ba0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0eb97b5-46f2-4364-8121-f8006a28c25f/conversions/0256b507-25bf-422e-b0b3-f6285e7c0ba0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0eb97b5-46f2-4364-8121-f8006a28c25f/conversions/0256b507-25bf-422e-b0b3-f6285e7c0ba0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0eb97b5-46f2-4364-8121-f8006a28c25f/conversions/0256b507-25bf-422e-b0b3-f6285e7c0ba0-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБолее 10 часов самолет с российскими туристами провел в Польше
snowing-plane-window-envato2025-02-16T10:27:28.000000Z00
Более 10 часов самолет с российскими туристами провел в Польше.
Как сообщается, пассажирский лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Калининград, при подлете к которому экипаж узнал о сильном снегопаде. Лайнер не смог приземлиться и был вынужден запросить экстренную посадку в польской Познани.
236 пассажиров всю ночь провели на борту. Выйти в терминал россияне не могли из-за отсутствия у них виз. Все это время экипаж ждал разрешения на вылет, а поляки не предоставляли топливо из-за проблем с документами.
Стало известно, что самолет заправлен и вылетел в Калининград, где лайнер ждут туристы, летящие в Египет.