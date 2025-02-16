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Ситуация разрешена: самолет с российскими туристами вылетел из Познани в Калининград

Более 10 часов самолет с российскими туристами провел в Польше.

Как сообщается, пассажирский лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Калининград, при подлете к которому экипаж узнал о сильном снегопаде. Лайнер не смог приземлиться и был вынужден запросить экстренную посадку в польской Познани.

Самолет с российскими туристами не может вылететь из Познани

236 пассажиров всю ночь провели на борту. Выйти в терминал россияне не могли из-за отсутствия у них виз. Все это время экипаж ждал разрешения на вылет, а поляки не предоставляли топливо из-за проблем с документами.

Стало известно, что самолет заправлен и вылетел в Калининград, где лайнер ждут туристы, летящие в Египет.

Польшатуристысамолет