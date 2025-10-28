3.70 BYN
Сийярто: Атаки на энергетическую инфраструктуру бьют по Венгрии, а не по России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Актуальное интервью" прокомментировал недавние пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, подчеркнув, что они парализуют энергоснабжение Венгрии, а не России.
По его словам, это вопрос реальности, а не политики: оставшаяся инфраструктура не способна заменить российские поставки, и жертвами станут обычные люди.
Отвечая на вопрос о пожарах на НПЗ, произошедших накануне саммита ЕС, Петер Сийярто заявил: "Я небольшой поклонник теории заговора, поэтому предпочитаю полагаться на результаты расследования". Однако он прямо связал подобные инциденты с вопросами энергетической безопасности.
Министр Венгрии подтвердил критическую важность трубопровода "Дружба" для региона: "Мы всегда просим украинцев не атаковать трубопровод "Дружба", потому что, атакуя его, они наносят вред не России, а Венгрии и Словакии".
Петер Сийярто объяснил это физико-географической реальностью: "Если инфраструктура, поставляющая энергоносители из России, частично через Беларусь в Венгрию, постепенно выводится из эксплуатации, то с физической точки зрения оставшейся инфраструктуры недостаточно".
Глава венгерской дипломатии предупредил о гуманитарных последствиях нарушения энергоснабжения: "Мы не хотим отказываться от наших надежных поставок энергии, потому что, во-первых, это дестабилизирует страну, а во-вторых, жертвами подобных явлений станут люди".
Он подчеркнул, что вопрос энергетики выходит за рамки политики: "Дело не в правительстве, а в людях, и мы не хотим, чтобы это произошло".