Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа оказалась изолирована от России, США и Китая и понесла убытки из-за Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сообщает БЕЛТА.

"Что касается европейской экономики, могу сказать, что Брюссель изолировал ее. Он изолировал европейскую экономику от американской худшим в мире таможенным соглашением. Он изолировал европейскую экономику от китайской, используя совершенно бессмысленный идеологический подход. Он изолировал европейскую экономику от российской санкциями", - указал венгерский дипломат.

По его словам, Еврокомиссия под руководством фон дер Ляйен нанесла европейской экономике такой вред, какого не наносила ни одна комиссия до нее.

Он подчеркнул, что политика Брюсселя в последние годы привела к крайне слабой конкурентоспособности европейской экономики.