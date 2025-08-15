Активность украинской стороны в войне дронов не просто имеет тенденцию к эскалации, в нее оказалась вовлечена в качестве пострадавшей стороны также и Венгрия.

Министр иностранных дел Сийярто заявил, что Киев целенаправленно лишил эту страну поставок нефти. В результате атаки серьезно пострадала и была выведена из строя насосная станция в Брянской области.