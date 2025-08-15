3.72 BYN
Сийярто: Киев целенаправленно лишил Венгрию поставок нефти
Автор:Редакция news.by
Активность украинской стороны в войне дронов не просто имеет тенденцию к эскалации, в нее оказалась вовлечена в качестве пострадавшей стороны также и Венгрия.
Министр иностранных дел Сийярто заявил, что Киев целенаправленно лишил эту страну поставок нефти. В результате атаки серьезно пострадала и была выведена из строя насосная станция в Брянской области.
Сийярто потребовал от Украины не ставить под угрозу надежность поставок энергоносителей в Венгрии. По его словам, венгры не имеют никакого отношения к этой войне. И потому украинские атаки на интересы Будапешта являются провокацией.