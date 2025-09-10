3.66 BYN
Сийярто: Минск гарантировал Будапешту необходимый транзит нефти в страну
Минск гарантировал Будапешту необходимый транзит нефти в страну. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
Сийярто отметил, что наша страна является ключевым поставщиком энергоресурсов, в том числе нефти, в Венгрию.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
"Беларусь является ключевой страной в интересах энергоснабжения Венгрии. 73 % венгерского импорта нефти поступает к нам через Беларусь. В прошлом году Венгрия получила из Беларуси более 5 млн тонн нефти, а в этом около 3 млн тонн. Без этой нефти, и я хочу это подчеркнуть, обеспечение Венгрии нефтью физически невозможно. Это не политический вопрос, ни идеологический, это физический вопрос. Т.е. надежно снабдить Венгрию нефтью без белорусского транзита невозможно. Беларусь всегда была надежным транзитным партнером, никогда не делала преград, не увеличивала оплату за транзит, в частности, пятикратно в отличие от другой страны, которая, к слову, является членом Европейского союза. И сегодня господин министр меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит нефти в Венгрию".
Петер Сийярто также подчеркнул, что белорусская и венгерская стороны сумели наладить хорошие отношения не только на уровне руководителей МИД, но и на уровне государств. По его словам, венгерская сторона готова обсудить меры для дальнейшего укрепления и продвижения двустороннего сотрудничества.
Петер Сийярто / Фото БЕЛТА