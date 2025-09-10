Сийярто: Минск гарантировал Будапешту необходимый транзит нефти в страну

"Беларусь является ключевой страной в интересах энергоснабжения Венгрии. 73 % венгерского импорта нефти поступает к нам через Беларусь. В прошлом году Венгрия получила из Беларуси более 5 млн тонн нефти, а в этом около 3 млн тонн. Без этой нефти, и я хочу это подчеркнуть, обеспечение Венгрии нефтью физически невозможно. Это не политический вопрос, ни идеологический, это физический вопрос. Т.е. надежно снабдить Венгрию нефтью без белорусского транзита невозможно. Беларусь всегда была надежным транзитным партнером, никогда не делала преград, не увеличивала оплату за транзит, в частности, пятикратно в отличие от другой страны, которая, к слову, является членом Европейского союза. И сегодня господин министр меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит нефти в Венгрию".