Сийярто после переговоров с Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сделал заявление о том, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости .

"Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook после переговоров с Лавровым в Минске.