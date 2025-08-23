Сийярто: Ремонт на поврежденном участке нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Ремонт на поврежденном участке нефтепровода "Дружба", который 22 августа подвергся атаке ВСУ, займет не менее пяти дней. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Сийярто по итогам беседы с замминистра энергетики России.



По словам венгерского министра, технические последствия последней атаки ВСУ гораздо серьезнее, чем прежде, поскольку на этот раз украинцы использовали не только беспилотники, но и ракеты. Российские специалисты стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней.



Ранее Сийярто и глава МИД Словакии направили письмо в адрес Европейской комиссии с призывом гарантировать безопасность поставок.