Будапешт вынужден снова отвечать на резкие выпады Киева. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал заявление, в котором потребовал от Украины прекратить попытки втянуть его страну в войну с Россией.

"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в вашу войну!" - написал политик в соцсети Х.

28 августа был возобновлен транзит нефти через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. В результате ударов, нанесенных ВСУ по российским компрессорным станциям, поставки черного золота в Европу на время прекратились. Ситуация привела к конфликту между Будапештом и Киевом, который не разрешился даже после восстановления поставок нефти.

Ответственность Киева за удары по нефтепроводу не признала и Еврокомиссия, ограничившись заявлением о том, что "Дружба" не должна подвергаться ударам, поскольку является частью европейской энергетической безопасности.