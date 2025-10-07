Украинские власти вмешиваются в венгерские парламентские выборы, намеченные на 2026 год, пытаясь привести к власти венгерскую оппозицию, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

"Если у кого-то были сомнения относительно того, будут ли украинцы вмешиваться в венгерские парламентские выборы в следующем году, они должны были сами убедиться в том, что украинцы крайне заинтересованы в том, чтобы повлиять на исход выборов в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Министр назвал это "неудивительным", поскольку "украинцы, как и все остальные, знают, что если национальное правительство останется у власти, то решения венгерского правительства будут соответствовать исключительно венгерским национальным интересам, и тогда Украина не будет членом Евросоюза".

"Напротив, если в Венгрии будет установлено марионеточное правительство Брюсселя, то, очевидно, все препятствия для вступления Украины в Евросоюз будут устранены, деньги венгерского народа также потекут в Украину, некачественная сельхозпродукция потечет в Венгрию, разорит венгерских фермеров, и мы станем воротами для украинской мафии", - отметил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.

В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.