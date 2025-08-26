Сийярто: Украинские удары по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

Украинские удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России сырье по этому маршруту. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто, комментируя действия Украины и ее угрозы в адрес соседних стран.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Итак, совершенно ясно, что говорит украинский президент. Здесь нет места никаким недоразумениям или интерпретациям. Он открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то они продолжат нападения на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии".