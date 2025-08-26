3.69 BYN
Сийярто: Украинские удары по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию
Украинские удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России сырье по этому маршруту. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто, комментируя действия Украины и ее угрозы в адрес соседних стран.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
"Итак, совершенно ясно, что говорит украинский президент. Здесь нет места никаким недоразумениям или интерпретациям. Он открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то они продолжат нападения на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии".
Сийярто уверен, что таким образом Киев при молчаливой поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его изменить позицию в отношении конфликта в Украине и ее вступления в Евросоюз. То есть, такую позицию, которая полностью противоречит венгерским интересам.