Сийярто заявил, что Венгрия открыто покупает российскую нефть

Будапешт продолжает открыто покупать российскую нефть, в то время как многие европейские страны приобретают ее обходными путями из-за низких цен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал лицемерной позицию тех, кто "громко критикует Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортирует ту же нефть через Азию". Сийярто также подчеркнул, что ранее ЕС отклонил просьбу страны о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия повысила транзитные тарифы в 5 раз по сравнению с базовыми величинами.