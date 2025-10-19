Он раскритиковал Брюссель за бездействие после атаки на нефтепровод "Дружба", от которого зависит энергоснабжение региона. По словам Сийярто, письмо с просьбой защитить инфраструктуру осталось без внимания. Ответ пришел лишь спустя 7 недель и носил пренебрежительный характер.

"Европейская элита не хочет отвечать на вопрос, почему была выбрана именно эта губительная линия. Пока военный конфликт продолжается, элитам не нужно отвечать ни за свои ошибки, ни за последствия. Им не нужно объяснять, почему вместо локализации конфликта они решили его глобализировать. Почему за последние годы принимались десятки решений, которые лишь подливали масло в огонь. Самое трагичное: ради сохранения лица они готовы втянуть всех нас в ситуацию, где ежедневно гибнут сотни, тысячи людей, а риск нового большого конфликта становится все ближе", - отметил Петер Сийярто.