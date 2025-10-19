3.73 BYN
Сийярто заявил о потере доверия к ЕС
Еврокомиссия теряет доверие стран-участниц, отдавая приоритет Украине в ущерб безопасности Европы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он раскритиковал Брюссель за бездействие после атаки на нефтепровод "Дружба", от которого зависит энергоснабжение региона. По словам Сийярто, письмо с просьбой защитить инфраструктуру осталось без внимания. Ответ пришел лишь спустя 7 недель и носил пренебрежительный характер.
Дипломат подчеркнул, что подобная политическая риторика ЕС не только не способствует завершению конфликта между Россией и Украиной, но и усугубляет напряженность.
"Европейская элита не хочет отвечать на вопрос, почему была выбрана именно эта губительная линия. Пока военный конфликт продолжается, элитам не нужно отвечать ни за свои ошибки, ни за последствия. Им не нужно объяснять, почему вместо локализации конфликта они решили его глобализировать. Почему за последние годы принимались десятки решений, которые лишь подливали масло в огонь. Самое трагичное: ради сохранения лица они готовы втянуть всех нас в ситуацию, где ежедневно гибнут сотни, тысячи людей, а риск нового большого конфликта становится все ближе", - отметил Петер Сийярто.
Дипломат также отметил, что Венгрия больше не может рассчитывать на поддержку Брюсселя в вопросах национальной безопасности.
Фото РИА Новости