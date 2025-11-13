3.68 BYN
Скандал с фальсификацией речи Трампа BBC вскрыл системные проблемы корпорации
Скандал с фальсификацией речи Дональда Трампа в программе "Панорама" на BBC привел к отставке генерального директора корпорации Тима Дэйви и ряда высокопоставленных чиновников. Этот случай выявил системные проблемы британской журналистики. Таким мнением поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".
По словам эксперта, нынешний скандал не является единичным случаем. "Именно искажение информации со стороны BBC и игнорирование основных положений Королевской Хартии BBC происходит на протяжении долгого периода времени. Мы ощутили это на себе в 2020 году и это продолжается в настоящее время", - заявил Никита Беленченко.
Аналитик обратил внимание на политическую ангажированность сотрудников корпорации: "Последняя статистика показывает, что больше 94 % журналистов BBC голосовали за лейбористов, соответственно у них есть устоявшиеся политические взгляды и они этим внутренним политическим взглядам следуют. Они не могут внутри изменить себя, чтобы выдавать правдивую информацию, они в любом случае стараются ее в какой-то степени искажать".
Эксперт также отметил избирательный подход BBC к освещению событий: "BBC в большей степени стараются балансировать между одним центром и другим, пытаются выдавать вот эти новости в угоду одним либо другим политикам".
Хотя отставка гендиректора BBC стала важным прецедентом, эксперт сомневается, что она сможет коренным образом изменить ситуацию в британской журналистике, где системные проблемы накапливались годами.