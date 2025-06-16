3.77 BYN
2.98 BYN
3.44 BYN
Скончался глава парфюмерной компании Estée Lauder Леонард Лаудер
Руководитель американской косметической и парфюмерной компании Estée Lauder Леонард Лаудер скончался на 93-м году жизни. Такую информацию предоставили в релизе, размещенном на официальном сайте компании, сообщает ТАСС.
"Для сотрудников Estée Lauder Леонард Лаудер был источником вдохновения. Для всей отрасли он был иконой и первопроходцем, заслужившим уважение во всем мире. Его энергия и видение помогли сформировать нашу компанию", - заявил исполнительный директор компании Стефан де ла Фавери.
Под управлением Леонарда Лаудера компания запустила большое количество известных брендов, включая Aramis, Clinique и Lab Series. До последнего времени он продолжал участвовать в жизни компании и способствовал приобретению Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.
Леонард Лаудер умер 14 июня. Причины его смерти не приводятся.