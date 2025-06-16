Скончался глава парфюмерной компании Estée Lauder Леонард Лаудер

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Руководитель американской косметической и парфюмерной компании Estée Lauder Леонард Лаудер скончался на 93-м году жизни. Такую информацию предоставили в релизе, размещенном на официальном сайте компании, сообщает ТАСС.

"Для сотрудников Estée Lauder Леонард Лаудер был источником вдохновения. Для всей отрасли он был иконой и первопроходцем, заслужившим уважение во всем мире. Его энергия и видение помогли сформировать нашу компанию", - заявил исполнительный директор компании Стефан де ла Фавери.

Под управлением Леонарда Лаудера компания запустила большое количество известных брендов, включая Aramis, Clinique и Lab Series. До последнего времени он продолжал участвовать в жизни компании и способствовал приобретению Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.