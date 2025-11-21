Sky News: Трамп и Зеленский договорились по телефону обсудить план разрешения украинского конфликта

На следующей неделе Трамп и Зеленский намерены по телефону обсудить план разрешения украинского конфликта, пишет Sky News. Издание также отмечает, что перед разговором главарь киевского режима проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

22 ноября европейские политики планируют провести на саммите G20 в ЮАР экстренное совещание для обсуждения мирной инициативы США. При этом, как пишет Reuters, уже 21 ноября Вашингтон соберет брифинг для послов ЕС в Киеве по поводу новых американских предложений по урегулированию конфликта.