Слишком шумные: в Бельгии раскритиковали прибывшие истребители F-35 из США

Бельгия оказалась в эпицентре насмешек. Американские F-35, прибывшие в королевство, вызвали шквал критики. Истребители оказались не только самыми дорогими в эксплуатации (речь идет о 50 тыс. евро за час полета), но и слишком шумными - до пяти раз громче старой модели F-16.

Дополнительно скандал разгорелся после того, как Минобороны Бельгии заявило, что национальное воздушное пространство слишком мало для учебных полетов. Это вынуждает договариваться с соседями - Францией и Италией - о проведении тренировок в том числе на их территории.