Андрей Данко, вице-спикер парламента Словакии, глава партии "Словацкая национальная партия", которая входит в правительственную коалицию, не согласился с мнением главы правительства страны Роберта Фицо, который поддерживает желание Украины вступить в Европейский союз, информирует РИА Новости.

5 сентября Фицо провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде. По словам словацкого премьера, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.

"Словацкая национальная партия выражает несогласие с поддержкой со стороны Словакии вступления Украины в Европейский союз. Европейский союз не может расширяться бесконечно. Самое подходящее время принять такие государства, как Сербия и Черногория, и завершить переговоры с государствами, которые к Европейскому союзу не относятся", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook 6 сентября.

Он сообщил, что партия проинформирует о своей позиции партнеров по коалиции и попросит словацкого премьера изменить свое мнение о возможном членстве Украины в Евросоюзе.

"Словацкая национальная партия убеждена, что Украина представляет риски безопасности для государств-членов Европейского союза. Она не готова к членству в Европейском союзе ни политически, ни экономически", - заключил Данко.

В пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в ЕС несмотря на то, что президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.