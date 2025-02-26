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СМИ: Госдеп США останавливает программу восстановления инфраструктуры Украины

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Фото АР

Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

"На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины", - говорится в публикации.

Администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USAID в Украине с 64 до 8 сотрудников.

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